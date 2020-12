Szczepionka przeciw COVID-19 to z pewnością temat, który zdominował dyskusję publiczną w ostatnich tygodniach. Chęć zaszczepienia wyraził już Andrzej Duda, który wcześniej mówił, że nie szczepił się do tej pory na grypę. Dr Tomasz Karauda zaapelował na antenie Radia ZET, by prezydent zaszczepił się publicznie.

„Byłoby dobrze i jako lekarze kierujemy apel do pana prezydenta: chcielibyśmy zobaczyć to w oczach kamer” – taki apel do Andrzeja Dudy na antenie Radia ZET wystosował dr Tomasz Karauda z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Chciałby on, by prezydent, mimo że jest ozdrowieńcem, zaszczepił się na COVID-19 i zrobił to przed kamerami.

Lekarz nie ma wątpliwości, że szczepionka może uratować życie wielu osób. „Jak się zbilansuje korzyści do strat to nie ma wątpliwości, że należy sięgnąć po szczepionkę, żeby cieszyć się życiem” – powiedział. „Nie mogę się doczekać tego momentu” – dodał.

Dr Karauda zwrócił się również do osób, które do szczepionki podchodzą sceptycznie. „Widzę, że cały świat się szczepi. To też jest argumentem, że najlepiej poinformowani na świecie – byli prezydenci USA, przywódcy wielu krajów – to robią. Przecież cały świat nie chce popełnić samobójstwa” – stwierdził.

Lekarz z niepokojem przyjął informację, że wielu spośród medyków chciałoby uniknąć szczepionki. „To dla mnie bardzo niepokojąca informacja. Trudno przekonywać ludzi, kiedy samemu nie idzie się zaszczepić. Trudno znaleźć odpowiednie słowa tłumaczeń” – powiedział.

Źr.: Radio ZET