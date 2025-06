Media obiegła informacja, że w zeszłym roku udaremniono próbę zamachu na Wołodymyra Zełenskiego w Rzeszowie. Jakie były okoliczności tego zdarzenia?

W poniedziałek w przestrzeni publicznej pojawiła się zaskakująca informacja. Przekazał ją szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk. Zgodnie z jego doniesieniami w Rzeszowie udaremniono próbę zamachu na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

W odpowiedzi na tę wypowiedź głos zabrał rzecznik polskiego MSWiA, Jacek Dobrzyński. Zamieścił on wpis w serwisie „X”, w którym przypomniał komunikat wydany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kwietniu zeszłego roku.

– Obywatel Polski Paweł K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW na terenie woj. lubelskiego w związku ze śledztwem dotyczącym zgłoszenia gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, tj. o czyn z art. 130 par. 3 kodeksu karnego. Wraz z zatrzymaniem podejrzanego funkcjonariusze dokonali przeszukania jego miejsca pobytu, gdzie zabezpieczono materiał dowodowy, a także nielegalnie posiadaną amunicję – podano wówczas.

Próba zamachu na Wołodymyra Zełenskiego

– Z ustaleń śledztwa wynika, że Paweł K. zgłosił gotowość do działania na rzecz rosyjskiego GRU. Do jego zadań miało należeć m.in. zebranie informacji na temat Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Miało to m.in. pomóc w planowaniu przez rosyjskie służby specjalne ewentualnego zamachu na życie Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W dniu 18 kwietnia 2024 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania – informowano.

– Postępowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tej sprawie, nadzorowane przez Prokuraturę Krajową, prowadzone jest we współpracy z ukraińskimi organami – SBU i Prokuraturą – zakończył swój wpis Jacek Dobrzyński.

Odpowiadając na dziesiątki pilnych telefonów i smsów przypominam komunikat #ABW z kwietnia ubiegłego roku:

17 kwietnia 2024 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając na polecenie Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości… — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) June 23, 2025

Przeczytaj również: