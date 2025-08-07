Najnowszy sondaż opracowany przez pracownię Opinia24 wskazuje, że największym poparciem cieszy się PiS. KO jednak depcze liderowi po piętach. Najciekawiej prezentują się jednak kolejne miejsca w zestawieniu.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 29 proc. ankietowanych.

Drugą lokatę w zestawieniu zajmuje Koalicja Obywatelska, na którą chęć głosowania zadeklarowało 28,2 proc. badanych.

Bardzo ciekawie rysują się wyniki formacji zajmujących trzecie i czwarte miejsce. Na trzecim znajduje się bowiem Konfederacja z poparciem na poziomie 14,2 proc. Czwarta lokata z kolei należy do Konfederacji Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna może liczyć na 6 proc.

W Sejmie znaleźliby się jeszcze posłowie lewicy z poparciem 5,9 proc. głosów. Inne formacje nie przekraczają progu wyborczego. Zdobyły one odpowiednio: Razem – 4,1 proc., Polska 2050 – 3,4 proc., 1,4 proc.

Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1003 pełnoletnich Polaków techniką mixed-mode – wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) – oraz wywiadów internetowych (CAWI).

Źr. RMF FM