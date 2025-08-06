Karol Nawrocki został oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta RP. Jednym z elementów środowych uroczystości było objęcie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP. W sieci pojawiły się nagrania z „przywitaniem” nowego prezydenta przez żołnierzy Wojska Polskiego.
W środę, 6 sierpnia, odbyły się uroczystości związane z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na nowego prezydenta RP. Zgodnie z utrwaloną tradycją, tego dnia odbyło się m.in. uroczyste objęcie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP.
W sieci wielką popularnością cieszą się nagrania z momentu „przywitania” się Nawrockiego z żołnierzami Wojska Polskiego. Słychać głośno wypowiedziane hasło: „Czołem żołnierze!”. I równie głośną odpowiedź: „Czołem Panie Prezydencie!”.
Żołnierze „przywitali” nowego prezydenta. Krótkie nagranie hitem w mediach społecznościowych
„Matko kochana, jak dobrze, że Karol Nawrocki, a nie Rafał Trzaskowski został prezydentem. No wyobrażam sobie go w takiej tej chwili” – pisze jeden z internautów. – „Czołem żołnierze!” w wydaniu Nawrockiego, jak strzał z karabinu. Co za typ. Aż sam zasalutowałem przy swoim biurku – zauważyła kolejna osoba.