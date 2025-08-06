Karol Nawrocki został oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta RP. Jednym z elementów środowych uroczystości było objęcie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP. W sieci pojawiły się nagrania z „przywitaniem” nowego prezydenta przez żołnierzy Wojska Polskiego.

W środę, 6 sierpnia, odbyły się uroczystości związane z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na nowego prezydenta RP. Zgodnie z utrwaloną tradycją, tego dnia odbyło się m.in. uroczyste objęcie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP.

W sieci wielką popularnością cieszą się nagrania z momentu „przywitania” się Nawrockiego z żołnierzami Wojska Polskiego. Słychać głośno wypowiedziane hasło: „Czołem żołnierze!”. I równie głośną odpowiedź: „Czołem Panie Prezydencie!”.

Żołnierze „przywitali” nowego prezydenta. Krótkie nagranie hitem w mediach społecznościowych

„Matko kochana, jak dobrze, że Karol Nawrocki, a nie Rafał Trzaskowski został prezydentem. No wyobrażam sobie go w takiej tej chwili” – pisze jeden z internautów. – „Czołem żołnierze!” w wydaniu Nawrockiego, jak strzał z karabinu. Co za typ. Aż sam zasalutowałem przy swoim biurku – zauważyła kolejna osoba.

Ależ siłę czuć od prezydenta @NawrockiKn !

Niech żyje Polska 💪❤️ pic.twitter.com/FEfTzlGwlS — Marcin Wikło 🇵🇱 (@marcin_wiklo) August 6, 2025

"Czołem żołnierze!" w wydaniu Nawrockiego, jak strzał z karabinu. Co za typ. Aż sam zasalutowałem przy swoim biurku 🫡pic.twitter.com/HAudAwJ7ug — Procesor Mittelschmertz (@prof_Mittelmerz) August 6, 2025

Jak wystrzał z działa. Jeszcze nikt tak nie powiedział. Ciary jak cholera. — Marek Gizmajer (@MarekGizmajer) August 6, 2025

Ciary. Przywitanie Prezydenta @NawrockiKn z żołnierzami.

– Czołem żołnierze!

– Czołem Panie Prezydencie!

🫡🇵🇱 pic.twitter.com/UqnW0GuTJD — Marcin Czapliński (@czaplinskiii) August 6, 2025

