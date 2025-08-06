Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego wywołało falę komentarzy w mediach. Głos na temat nowego prezydenta zabrała m.in. Katarzyna Kolenda-Zaleska. Gwiazda TVN24 potrzebowała zaledwie pięciu słów w swoim komentarzu…

W środę, 6 sierpnia, odbyły się uroczystości związane z zaprzysiężeniem nowego prezydenta RP Karola Nawrockiego. Momentem kulminacyjnym było orędzie wygłoszone przez niego przed Zgromadzeniem Narodowym. Padło szereg zapowiedzi, które nie spodobają się rządzącym.

– Dziś potrzebujemy wielkich planów, wielkich inwestycji, potrzebujemy obudzić aspiracje narodu polskiego, bo nie możemy już być gospodarstwem pomocniczym naszych zachodnich sąsiadów czy całej UE – podkreślił.

Mocne wystąpienie Nawrockiego. Jest reakcja gwiazdy TVN24

– Jako człowiek, który przez kilkanaście lat zajmował się edukacją i narodową pamięcią, zrobię wszystko, aby dobra polska szkoła wychowywała kolejne pokolenia Polaków, a polski uczeń wychodzący ze szkoły rzeczywiście czuł dumę z bycia Polakiem – mówił Nawrocki.

Wystąpienie Nawrockiego było szeroko komentowane w mediach. Wielu komentatorów zwracało uwagę na konfrontacyjny charakter. W ich opinii nowy prezydent będzie podejmował bardziej zdecydowane kroki wobec rządu.

W tym tonie ostry komentarz zamieściła m.in. Katarzyna Kolenda-Zaleska. – No to wojna. Kampania rozpoczęta – podkreśliła dziennikarka TVN24.

No to wojna. Kampania rozpoczęta. — Kasia KolendaZaleska 🇺🇦🇵🇱🇪🇺🇺🇸 (@KolendaK) August 6, 2025

Przeczytaj również: