Nietypowa sytuacja podczas przemarszu z udziałem Karola Nawrockiego po zaprzysiężeniu na urząd Prezydenta RP. Jego reakcja była bardzo wymowna.

W sieci pojawiło się dość nietypowe, ale i w pewnym sensie zabawne nagranie. Widać na nim przemarsz sympatyków Karola Nawrockiego, w którym uczestniczył także on sam wraz z małżonką.

W pewnym momencie, gdy Nawrocki przechodził obok grupki stojących obok mężczyzn, ci zaczęli skandować. – A my swoje! Lechia Gdańsk! Lechia Gdańsk! Lechia Gdańsk! – dało się usłyszeć na nagraniu.

To nie przypadek. Nawrocki prywatnie jest kibicem Lechii Gdańsk, a w czasie kampanii wyborczej zarzucano mu nawet, że uczestniczył w ustawce chuligańskiej reprezentując „barwy” tego klubu.

Reakcja Nawrockiego na okrzyki dotyczące Lechii Gdańsk była bardzo wymowna. Nowy Prezydent RP szeroko się uśmiechnął, a następnie uniósł do góry kciuk. Na nagraniu widać także, że jedna ze skandujących osób wykonuje podobny gest dłonią.

