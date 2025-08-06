Karol Nawrocki został zaprzysiężony na Prezydenta RP. Wygłosił także mocne przemówienie w Sejmie.
Jeden z internautów zwrócił uwagę na to, w jaki sposób zachował się Karol Nawrocki po tym, gdy zakończył swoje sejmowe wystąpienie. – Patrzcie, jak on idzie – napisał w serwisie społecznościowym „X”.
I faktycznie, warto zobaczyć, z jaką pewnością siebie Karol Nawrocki przemierzał kolejne metry. Następnie udał się na podwyższenie, gdzie przebywała jego żona – Marta Nawrocka. Ucałował swoją wybrankę i stanął obok niej.
Wcześniej Nawrocki zakończył swoje przemówienie mocnym akcentem. – Niech Bóg błogosławi Polsce! Niech żyje Polska! – krzyknął wręcz nowy Prezydent RP, który zastąpił na urzędzie Andrzeja Dudę.
