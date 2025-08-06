W związku z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny i nowo zaprzysiężonego Prezydenta RP. W sieci ogromną popularność zdobywa fragment wykonania „Bogurodzicy”. – Mam łzy w oczach – pisze jedna z internautek.

Tuż po oficjalnym zaprzysiężeniu przed Zgromadzeniem Narodowym, nowy prezydent Karol Nawrocki udał się na Mszę Świętą w intencji jego i Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Metropolita warszawski abp Adrian Galbas SAC, w swojej homilii podkreślał trudny okres, w którym prezydenturę rozpoczyna Karol Nawrocki. – Dziś jest to szczególnie niestabilna sytuacja na świecie, zwłaszcza w Europie i podział wewnątrz polskiego społeczeństwa. Tocząca się od przeszło trzech lat wojna na Ukrainie, presja migracyjna na wschodniej i zachodniej granicy, przeobrażenia w Unii Europejskiej – mówił hierarcha.

W Bazylice Archikatedralnej w Warszawie sprawowana była Msza św. w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP Karola Nawrockiego. @AbpGalbas w homilii: "Urząd Prezydenta powinien nas wszystkich jednoczyć, ponieważ prezydent jest symbolem narodowej jedności".https://t.co/4SEAiFFExX pic.twitter.com/X2m0IJYfRf — EpiskopatNews (@EpiskopatNews) August 6, 2025

– Kryzys liberalnej demokracji, kryzys antropologiczny, tzn. zatracenie wiedzy na temat natury człowieka, coraz większy rozziew między prawem pozytywnym a prawem naturalnym, to tylko niektóre z niepokojów przychodzących z zewnątrz. I mamy jedno niezwykle trudne wyzwanie wewnętrzne: to trwający od lat konflikt polityczny, który dramatycznie rozbija nasz naród na wrogie sobie plemion – kontynuował.

Bogurodzica podczas mszy w intencji Nawrockiego. Internauci komentują

Internauci zwrócili uwagę na podniosły charakter uroczystości, zwłaszcza na moment wykonania „Bogurodzicy”. – Mam łzy w oczach – pisze jedna z internautek.

Wiedziałem, że będzie "Bogurodzica" na Mszy w Intencji Ojczyzny i Prezydenta Rzeczpospolitej Karola Nawrockiego.



Nie zmienia to jednak faktu, że takich ciarek nie miałem od lat.



Niebywale transcedentalna jest ta pieśń – jednocześnie religijna, państwowa i hymn dobra. pic.twitter.com/SRmzaCIrOP — Max Hübner (@HubnerrMax) August 6, 2025

Ja dzisiaj normalnie mam łzy w oczach — Jagna (@CatBallou02) August 6, 2025

Kiedy uczyliśmy się jej w liceum nie rozumiałam jej rangi, wydawała mi się bardzo trudna do nauczenia. Po latach, za każdym razem mnie wzrusza jej podniosłość — MaryAnn (@now_ania) August 6, 2025

Piękne, wspaniałe, aż ciary przechodzą🇵🇱 — Ewa (@EwaEwa1695617) August 6, 2025

