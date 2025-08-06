W związku z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny i nowo zaprzysiężonego Prezydenta RP. W sieci ogromną popularność zdobywa fragment wykonania „Bogurodzicy”. – Mam łzy w oczach – pisze jedna z internautek.
Tuż po oficjalnym zaprzysiężeniu przed Zgromadzeniem Narodowym, nowy prezydent Karol Nawrocki udał się na Mszę Świętą w intencji jego i Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak.
Metropolita warszawski abp Adrian Galbas SAC, w swojej homilii podkreślał trudny okres, w którym prezydenturę rozpoczyna Karol Nawrocki. – Dziś jest to szczególnie niestabilna sytuacja na świecie, zwłaszcza w Europie i podział wewnątrz polskiego społeczeństwa. Tocząca się od przeszło trzech lat wojna na Ukrainie, presja migracyjna na wschodniej i zachodniej granicy, przeobrażenia w Unii Europejskiej – mówił hierarcha.
– Kryzys liberalnej demokracji, kryzys antropologiczny, tzn. zatracenie wiedzy na temat natury człowieka, coraz większy rozziew między prawem pozytywnym a prawem naturalnym, to tylko niektóre z niepokojów przychodzących z zewnątrz. I mamy jedno niezwykle trudne wyzwanie wewnętrzne: to trwający od lat konflikt polityczny, który dramatycznie rozbija nasz naród na wrogie sobie plemion – kontynuował.
Bogurodzica podczas mszy w intencji Nawrockiego. Internauci komentują
Internauci zwrócili uwagę na podniosły charakter uroczystości, zwłaszcza na moment wykonania „Bogurodzicy”. – Mam łzy w oczach – pisze jedna z internautek.