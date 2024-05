Selekcjoner Michał Probierz z zaskoczenia ogłosił szeroką kadrę na tegoroczny turniej Euro 2024. Można mówić o totalnym zaskoczeniu, ponieważ szkoleniowiec postanowił odczytać nazwiska reprezentantów podczas konferencji na… turnieju golfowym Rosa Challenger Cup.

Probierz w przeszłości już niejednokrotnie dał się poznać jako osoba dość ekscentryczna i zaskakująca. Przy okazji selekcjoner nie kryje swojej wielkiej miłości do golfa. Jak sam przyznaje, ten sport pozwala mu zebrać myśli i się zrelaksować.

Nie dziwi zatem, że Probierz pojawił się na golfowym turnieju Rosa Challenger Cup, jednym z największych w Polsce. Jednak totalne zaskoczenie wywołało to, co zrobił podczas konferencji na turnieju. Niespodziewanie powrócił do swoich spraw zawodowych i… ogłosił szeroką kadrę piłkarską na nadchodzące Euro 2024 w Niemczech.

😱😱 Niespodziewanie podczas konferencji turnieju golfowego Rosa Challenger Cup trener Probierz ogłosił skład na Euro💪 pic.twitter.com/li9trxVOLU — Jerzy Mielewski (@Mielewski) May 29, 2024

Wśród powołanych zdecydowana większość to doświadczeni gracze, którzy niejednokrotnie reprezentowali już barwy polskiej reprezentacji. Nie brakuje jednak też zaskoczeń. W kadrze zabrakło Matty Casha z Aston Villi. Pojawił się za to Kacper Urbański z Bolonii, który zadebiutuje w białoczerwonych barwach.

POWOŁANIA 🇵🇱

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił kadrę na czerwcowe zgrupowanie. ⤵️ pic.twitter.com/LMukfdSxzZ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 29, 2024

