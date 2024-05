Łukasz Litewka, poseł Lewicy, postanowił wykupić billboard na wjeździe do Zakopanego. Znalazła się na nim nietypowa treść.

Łukasz Litewka to poseł, który słynie ze swojej miłości do zwierząt oraz organizowania dla nich akcji pomocowych. Niedawno zdecydował się podjąć w tej sprawie kolejne działanie. Przed wjazdem do Zakopanego wykupił nietypowy billboard.

Litewka chciał w ten sposób zachęcić turystów, aby wybierając się na szlak prowadzący do Morskiego Oka zrezygnowali z wjazdu dorożką konną. – Zbliża się czerwiec i upalne dni. Postanowiłem wynająć na miesiąc billboard przy wjeździe do Zakopanego. Jak witać turystów to z rozmachem – napisał.

Do swojego wpisu dołączył natomiast zdjęcie billboardu, na którym znajduje się zachęta do rezygnacji z transportu konnego. – Na Morskie Oko? Tylko pieszo! Konie także się ucieszą! – czytamy.

Taki billboard z pewnością nie ucieszy niektórych górali. Nie jest przecież tajemnicą, że część z nich żyje z transportu konnego, w tym także tego związanego z przewożeniem turystów nad Morskie Oko.

