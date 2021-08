Prof. Krzysztof Simon w rozmowie z „Rzeczpospolitą” powiedział, że spotyka się z dużą agresją przedstawicieli środowisk przeciwnych szczepieniom na Covid-19. Dodał, że spotykał się nawet z groźbami śmierci. Prof. Simon zarzucił polskim władzom, że dopiero od niedawna zaczęły reagować na takie sytuacje.

Prof. Simon powiedział, że jest za tym, aby Polaków przekonywać do szczepień „perswazją i argumentami”. W jego ocenie, niektóre grupy należałoby jednak szczepić przymusowo. „Jestem zwolennikiem przymusowego zaszczepienia kluczowych dla szerzenia się epidemii grup – służby zdrowia, służb, które mają kontakt z ludźmi, nauczycieli, sprzedawców w sklepach itd. – ale to napotyka polityczne ograniczenia” – mówi.

„Jest część osób, które nie mogą się zaszczepić, i tych ludzi musimy chronić, promując szczepienia i szczepiąc osoby, które mogą tych ludzi narazić” – wyjaśnia ekspert.

Prof. Simon odniósł się także do antyszczepionkowców. Przyznał, że również on osobiście napotkał na agresję. „Problem jest z niesłychaną agresją antyszczepionkowców, co zgłaszam od sześciu miesięcy. Ministerstwo Sprawiedliwości nic w tej sprawie nie robiło, ani żadne inne służby” – twierdzi.

„Jak grożono mi karą śmierci – zresztą nie tylko mi, wielu członkom Rady Medycznej przy Premierze i innym ludziom, którzy się wypowiadali prospołecznie, dbając o zdrowie chorych, umieszczano np. mój wizerunek w reklamie jakichś leków itd., to nikt nie zareagował” – mówi prof. Simon. „Mam dokument ze Świdnika, nazwisko osoby, która mi groziła, policja rozpoczęła śledztwo, a pani prokurator odpowiada, że groźba kary śmierci w myśl kodeksu karnego nie jest przestępstwem” – twierdzi.

Prof. Simon dodał, że dopiero teraz służby zaczęły reagować. „Tak jest od wielu miesięcy, dopiero teraz rząd reaguje, jak bandyci napadają na punkty szczepień – bo to jest bandytyzm, terroryzm. Wyobraża pan sobie napad na chirurga, żeby nie operował wyrostka robaczkowego? Bo to w tę stronę idzie” – dodaje.

