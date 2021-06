W wieku 99 lat zmarł prof. Witold Kieżun, ekonomista, a w przeszłości żołnierz Armii Krajowej i powstaniec warszawski. Informację o jego śmierci przekazała Akademia Leona Koźmińskiego.

Witold Kieżun urodził się 6 lutego 1922 roku w Wilnie. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej, pod pseudonimem „Wypad” walczył w Powstaniu Warszawskim. W 1944 roku został odznaczony orderem Virtuti Militari.

Po zakończeniu powstania uciekł z niemieckiego transportu, który przewoził żołnierzy do obozów jenieckich. W marcu 1945 roku został aresztowany przez NKWD i zesłany do łagru w Krasnowodzku. W 1946 roku powrócił do kraju na mocy amnestii.

Po powrocie do Polski rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1975 roku uzyskał tytuł profesora. Wykładał miedzy innymi na Akademii Leona Koźmińskiego, ale także na Uniwersytecie w Montréalu oraz na Temple University w Filadelfii. Z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych pracował w Burundi, gdzie pomagał w tworzeniu nowoczesnej administracji.

Niestety, dziś Akademia Leona Koźmińskiego przekazała, że prof. Witold Kieżun nie żyje. Zmarł w wieku 99 lat.

Czytaj także: Aktorka wygrała walkę z guzem mózgu. Wygenerowała go stresem i depresją

Żr.: Interia