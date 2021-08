Marcin Prokop poprowadzi kolejną edycję programu „Mam Talent”, która jesienią zaprezentowana zostanie na antenie TVN. Przy okazji prezentacji jesiennej ramówki stacji udzielił on wywiadu Wirtualnej Polsce. Pytany był między innymi o przejście Agustina Egurroli do TVP oraz o polityczne zaangażowanie jego przyjaciela Szymona Hołowni.

„Mam Talent” jesienią wróci na antenę TVN. Program czekają zmiany, Agustina Egurrolę w jury zastąpi tancerz Jan Kliment, natomiast w roli prowadzącego u boku Marcina Prokopa pojawi się Michał Kempa. Ostatnio gwiazdy programu pojawiły się podczas prezentacji jesiennej ramówki TVN.

Przy tej okazji, Marcin Prokop udzielił wywiadu Wirtualnej Polsce. Pytany był między innymi o Agustina Egurrolę, który ostatnio przeszedł do TVP, gdzie został jurorem programu „Dance, Dance, Dance”. „Agustina nieustająco pozdrawiam i lubię, gdziekolwiek będzie pracował. Miejsce pracy to jedno, a człowiek, który tam trafia, to drugie. Ja nie skreślam ludzi dlatego, że dokonują w życiu takich czy innych wyborów. Bo uważam, że jesteśmy nieco bardziej skomplikowani niż tylko czerń i biel, zero albo jedynka, TVN albo TVP i jednak nie do końca znamy też motywacje różnych osób, które podejmują w życiu różne, czasami kontrowersyjne decyzje” – powiedział.

Prokop zdradził, czy zagłosuje na Hołownię

Jednocześnie Prokop zadeklarował, że on sam nie przeszedłby do Telewizji Polskiej, nawet gdyby oferowano mu tam dwukrotnie wyższą gaże. „Więc jak byś mnie spytał, czy jak przejdę do TVP? Nie. Natomiast jak ktoś tam przeszedł i czuj esie dobrze, no to nie mnie to oceniać. On sam sobie wystawia świadectwo” – dodał.

Marcin Prokop pytany był również o Szymona Hołownię, z którym przez lata prowadził program „Mam Talent”. Prezenter stwierdził, że zagłosuje na ugrupowanie swojego przyjaciela i kibicuje mu, bo „wierzy w szczerość jego intencji”. „Jakikolwiek powrót przybierze jego dalsza polityczna kariera, będę stał za nim murem” – powiedział.

