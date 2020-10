W stolicy dzisiaj spore utrudnienia drogowe, bo zgodnie z zapowiedziami w Warszawie odbywa sięwielki protest rolników. Ogłoszone wczoraj przez premiera zmiany w „Piątce dla zwierząt” nie spełniły swej roli, bo nie wpłynęły znacząco na obniżenie frekwencji. Rolnicy zgromadzili się przed Sejmem, gdzie emocjonalne przemówienia wygłosili liderzy organizacji rolniczych.

Protest rolników zgromadził się przed Sejmem. Demonstranci domagają się odrzucenia sztandarowego projektu PiS tzw. „Piątki dla zwierząt”. W ich ocenie wprowadzenie ustawy w aktualnym kształcie doprowadzi do upadku polskiego rolnictwa. „W Polsce w tej chwili nie ma ministra rolnictwa. Dla nas taki minister to jak wpuścić lisa do kurnika” – ocenił przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski.

Mocne wystąpienie miał także Michał Kołodziejczak z Agrounii. „Prawdziwa opozycja jest na ulicy. Dzisiaj nie mamy opozycji, która nas reprezentuje” – grzmiał. Polsat News relacjonuje, że podczas konferencji stwierdził nawet, że „policja gazuje rolników”.

„Premier miał spotkać się z tą opozycją, która jest na ulicy. Nagle poszedł na kwarantannę, w ciągu kilku minut taka informacja się ukazała. My się nie cofniemy. Zapowiadam, będzie w przyszłym tygodniu paraliż w całym kraju, jeśli większość senacka nie zachowa się jak trzeba, a Sejm nie odrzuci tej ustawy. Kaczyński użył zwierząt do walki politycznej” – kontynuował Kołodziejczak.

Przemarsz uczestników manifestacji wiąże się z czasowym wstrzymaniem ruchu pojazdów na trasie zgromadzenia. Generuje to utrudnienia komunikacyjne w centrum.

Prosimy o respektowani poleceń policjantów ruchu drogowego

Dziennikarzom radiowym dziękujemy za komunikaty dla kierowców 👍 pic.twitter.com/wgDrCBE9r0 — Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 13, 2020

Protest rolników ze wsparciem polityków

Protest rolników wsparli także przedstawiciele niektórych ugrupowań politycznych. Do rolników zwrócili się m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL, a także Janusz Korwin-Mikke i Krzysztof Bosak z Konfederacji. Korwin-Mikke zwracając się do zebranych podkreślił, że zwierzęta nie mają żadnych praw i stanowią własność rolników. Padły też mocne oskarżenia, bo zarzucił organizacjom ekologicznym „ekofaszyzm” i to, że ich głównym celem jest zarabianie pieniędzy, a nie ochrona zwierząt.

Idziemy po wolność dla zwykłych Polaków, bronić ich przed lewicowym inteligentem i jego pomocnikiem, bankierem. #ProtestRolników pic.twitter.com/K4gTkErpwJ — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) October 13, 2020

Protestujący mają ze sobą transparenty: „Nie dla piątki Kaczyńskiego, bo zniszczy rolnika polskiego”, „Chcemy hodować w spokoju”, „Ani Stalin, ani Lenin nie wymyślił co PiS zmienił”.

Rolników na placu Zawiszy jest naprawdę sporo, kilka tysięcy minimum. Jeszcze nie na jezdni, ale zaraz mniejsze grupy połączą się w jedną, pójdą w strone min rolnictwa i sejmu. Lepiej omijać Śródmieście @RMF24pl pic.twitter.com/3GZivd63cO — Paweł Balinowski (@PBalinowski) October 13, 2020

