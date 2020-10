Olał pan nas, wszystkich rolników – mówił jeden z uczestników protestu pod domem posła Andrzeja Gawrona. Na udostępnionym w sieci nagraniu widać, jak manifestujący rolnicy wywieszają na płocie polityka PiS transparent z napisem: „Tu mieszka zdrajca wsi”.

7 października w całej Polsce odbyły się protesty przeciwników „Piątki dla zwierząt„. Uczestnicy akcji zorganizowanej przez AgroUnię przybyli także pod dom posła PiS Andrzeja Gawrona. Na ulicy przed posesją pojawiło się kilkadziesiąt traktorów.

Rolnicy dotarli przed dom posła PiS: To my pana wybraliśmy!

Uczestnicy zrzucili pod domem polityka bele słomy i wznosili antyrządowe hasła. Gawron wyszedł, aby przywitać ich chlebem, jednak rolnicy nie byli tym zainteresowani. Zaczęli zadawać posłowi pytania dotyczące swojej przyszłości.

🇵🇱 Rolnicy przyszli do posła i domagali się wyjaśnień w sprawie głosowania ZA haniebnym projektem ustawy "Piątka dla zwierząt" #ProtestRolników pic.twitter.com/VV8lhWvdHX — Świat Rolnika | #ProtestRolników 🇵🇱 (@Swiat_Rolnika) October 12, 2020

Polityk próbował nakłonić protestujących, aby zgłosili się do jego biura poselskiego. – Pan jest dla nas, czy my dla pana? – zapytał jeden z uczestników manifestacji. – To my pana wybraliśmy! – przypominał mężczyzna. Rolnicy zarzucali posłowi PiS, że rozmowa z nim nie rozwiąże problemów, ponieważ i tak zagłosuje zgodnie z wytycznymi prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Rolnicy zamocowali na płocie posła transparent: „Tu mieszka zdrajca wsi”.

Były poseł Kukiz’15 ostro o akcji rolników: Czyste skur…stwo

Polityk skomentował sytuację w rozmowie z portalem tvp.info. – Pełniąc funkcję publiczną liczę się również z krytyką, zdaje sobie sprawę, że nie da się zadowolić wszystkich, często przychodzi mi się mierzyć z trudnym wyborami i decyzjami – powiedział.

– Taka forma protestu moim zdaniem nie powinna mieć miejsca. Był to niestety nierówny dialog – głośno wypowiadane słowa, wykrzykiwane slogany i dużo emocji – zaproponowałem więc spotkanie w biurze poselskim – dodał. Ostatecznie do spotkania doszło. Gawron wyjaśnił, że odbył merytoryczną rozmowę z przedstawicielami protestujących.

Ustawa jest zła, fatalna. Jednak to, że w taki sposób traktujecie jednego z najlepszych i najbardziej uczciwych posłów (znam bo jest z mojego okręgu) w ogóle, że kogoś nachodzicie w domu jest skurwysyństwem. — Tomasz Jaskóła (@TJaskola) October 12, 2020

Nagranie z protestu przed domem polityka PiS zbulwersowało byłego posla Kukiz’15 – Tomasza Jaskółę. Choć przyznał on, że ustawa jest źle napisana, to jednak jest przeciwny strajkom w takiej formie.

– To, że w taki sposób traktujecie jednego z najlepszych i najbardziej uczciwych posłów (znam bo jest z mojego okręgu) w ogóle, że kogoś nachodzicie w domu jest skur…twem – napisał.

Źródło: Twitter, TVP Info