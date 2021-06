Dzisiejsza porażka Słowacji w meczu ze Szwecją (0:1) znacznie skomplikowała sytuację Biało-Czerwonych w grupie. Jeśli Polacy chcą zachować szanse na wyjście do kolejnej fazy, nie mogą przegrać z Hiszpanią.

Już porażka ze Słowenią (1:2) wlała niepokój w serca najwierniejszych kibiców reprezentacji Polski. Czy Biało-Czerwoni będą w stanie zagrozić wielkiej Hiszpanii, skoro przegrali z teoretycznie najsłabszą drużyną w grupie?

Po piątkowym meczu Słowacja – Szwecja (0:1), podopieczni nie mają już wyboru. Porażka z Hiszpanami będzie równoznaczna ze stratą szans na wyjście z grupy. Z drugiej strony, wynik dzisiejszego meczu oznacza, że Polska ma także szanse na… pierwsze miejsce w grupie.

Wystarczy zwycięstwo z Hiszpanią i Szwecją oraz pomyślne wyniki w spotkaniach pomiędzy rywalami…

𝐏𝐞𝐬𝐲𝐦𝐢𝐬𝐭𝐚 powie: w sobotę odpadamy z #EURO2020 ☹️

𝐎𝐩𝐭𝐲𝐦𝐢𝐬𝐭𝐚 powie: mamy szanse nawet na pierwsze miejsce 🙂



Wszystkie scenariusze w 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐢𝐞 𝐄 analizujemy tu ▶ https://t.co/YapfgKMuhF#strefaeuro #tvpsport pic.twitter.com/4XhxEAVj3A — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 18, 2021

Zawsze wiatr w oczy.

Dania przegrała z najsłabszym rywalem w grupie, przegrała z najmocniejszym, a jeśli wygra w ostatniej kolejce, prawdopodobnie awansuje z 2. miejsca.

Polska po porażce z najsłabszym rywalem, jeśli przegra z najmocniejszym, ma pewne ostatnie miejsce. — Jan Ciosek (@JanCiosek) June 18, 2021

Polska nie może przegrać z Hiszpanią. Sousa pracuje by wyeliminować błędy

Paolo Sousa żyje jednak jutrzejszym spotkaniem. Selekcjoner reprezentacji Polski nie ukrywa, że Hiszpanie przystąpią do meczu w roli faworyta. Wierzy jednak, że uda się pokonać ten zespół.

-Musimy się skoncentrować, by zagrozić Hiszpanom. Nie tylko po kontrataku. Musimy się skupić, by sprawnie przechodzić z obrony do ataku. Musimy wykorzystać każdy moment, kiedy będziemy przy piłce. I wykorzystać każdą okazję do strzelenia gola – powiedział na piątkowej konferencji prasowej.

-Rozmawialiśmy, co musimy poprawić przy stałych fragmentach. Piłkarze wiedzą, co mają robić. To jest kwestia doświadczenia i tego jak każdy zawodnik zareaguje w trakcie meczu – zapewnił.