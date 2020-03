Lubelskie to kolejne województwo, w którym potwierdzono przypadek koronawirusa. Zarażony pacjent przebywa aktualnie w szpitalu w Bełżycach. Wojewoda lubelski Lech Sprawka zwołał konferencję prasową. Przedstawione przez niego informacje są niepokojące.

Pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w województwie lubelskim. Informację potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. – Potwierdzony wynik dotyczy mężczyzny z województwa lubelskiego, który przebywa w szpitalu w Bełżycach. Pacjent to osoba w sile wieku. To 22 przypadek zakażenia w Polsce – czytamy w komunikacie.

We wtorek wieczorem wojewoda lubelski Lech Sprawka zwołał pilną konferencję prasową poświęconą sytuacji. Na wstępie poprosił dziennikarzy, by nie odnosili się do personaliów chorych osób, ponieważ są one objęte tajemnicą. Poinformował jedynie, że chory i jego rodzina pochodzą z Niedrzwicy Dużej.

Sprawka zdradził, że stan chorego jest ciężki. – Jeśli chodzi o pacjenta to w tej chwili znajduje się w stanie ciężkim, wspomagany jest proces oddychania, przez respirator – powiedział. Wojewoda podkreśla, że szpital w Bełżycach jest w stałym kontakcie z placówką zakaźną w Lublinie. To od decyzji ordynatora zależy, kiedy pacjenta będzie można przewieźć do Lublina.

Pierwszy przypadek koronawirusa w woj. lubelskim. Członek rodziny zarażonego był we Włoszech na meczu

Z relacji wojewody wynika, że pacjent zgłosił się do opieki nocnej, gdzie przekierowano go na izbę przyjęć. Wstępny wywiad nie wykazał, by chory miał kontakt z osobą zarażoną koronawirusem, dlatego został przyjęty jako zwykły pacjent i trafił do Bełżyc, a nie do Lublina. – Ujawniono to gdy stan pacjenta zaczął się pogarszać – tłumaczy wojewoda.

Następnie okazało się, że wśród członków rodziny pacjenta jest osoba, która wróciła z Włoch. – Możliwe, że to właśnie ona zaraziła osobę, u której potwierdziliśmy koronawirus – stwierdził Sprawka. Jak dodaje osoba ta nie ma jednak żadnych objawów choroby. Członek rodziny miał pojechać do Włoch na mecz wraz z grupą młodych ludzi.

Źródło: Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni