Reprezentacja Polski w siatkówce po raz kolejny zakończyła swój udział w Mistrzostwach Europy na etapie półfinału. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy rozżalonych fanów. Głos publicznie zabrał także Mariusz Pudzianowski. Padły wymowne słowa.

To kolejne Euro, w którym Polacy odpadają w półfinale ze Słowenią. Choć pierwszy set napawał optymizmem, to od drugiego zaczęły się poważne problemy polskiej reprezentacji. Ostatecznie skończyło się przegraną 1:3 (25:17, 30:32,16:25, 35:37). Polakom pozostanie już tylko mecz o brązowy medal mistrzostw.

W sieci pojawiło się wiele komentarzy ze strony fanów. Wielu z nich doceniało polskich zawodników za walkę do końca. Dostrzegł to także trener Vital Heynen. „Dobrze, że walczyliśmy do końca, ale – tak jak przez cały ten sezon – nie udało nam się osiągnąć poziomu gry, o którym marzyliśmy. Nie daliśmy rady zajść tam, gdzie mogliśmy być. Wszyscy to widzieliśmy i z tą świadomością pozostaniemy” – skwitował Heynen.

Nie zabrakło jednak również głosów mocno krytycznych pod adresem polskich siatkarzy. Tego typu podejście bardzo dosadnie skrytykował Mariusz Pudzianowski, który nie krył, że także mocno przeżył nieudany mecz Polaków.

„Taki jest sport!! Raz się wygrywa i czasami przegrywa ale zawsze ze swoimi do końca bez głupiego gadania i komentowania że mogło być lepiej, zrobili co mogli” – napisał w mediach społecznościowych Mariusz Pudzianowski.

