Władimir Putin planuje kolejną wojnę. Boris Pistorius, szef niemieckiego MON, twierdzi, że ma na to dowody.

Pistorius twierdzi, że Rosja rozpoczęła produkcję broni, która znacząco wykracza ponad to, co potrzeba jej do prowadzenia trwającego konfliktu na Ukrainie. Regularnie zapełniane są magazyny.

Szef niemieckiego MON przyznaje, że „duża część lub część wyprodukowanej broni nie trafia już na front, ale właśnie do magazynów”. Pistorius przyznaje, że można być naiwnym i sądzić, iż Putin robi to wyłącznie ze względu na ostrożność, jednak fakty są takie, że najprawdopodobniej już planuje kolejną wojnę.

– Jako osoba sceptyczna powiedziałbym w tym przypadku, że on to robi ponieważ ma plany na kolejne wojny, lub może je mieć – powiedział bez ogródek niemiecki polityk.

Minister obrony narodowej naszego zachodniego sąsiada mówi również, że trzeba zrobić wszystko, aby Niemcy były gotowe do wojny. – Celem jest odbudowa Bundeswehry w jej strukturach tak, aby była optymalnie przygotowana nawet na najpoważniejszy przypadek, (…) na wypadek wojny – oświadczył Boris Pistorius.

