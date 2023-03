Brytyjski „The Sun” dotarł do tajnych dokumentów rosyjskiej FSB. Przedstawiono w niej plany Kremla w przypadku błyskawicznego pokonania Ukrainy. W dokumencie pojawiła się również Polska, dla której Rosjanie szykowali taki sam los, jak dla państw bałtyckich.

Ujawnione dokumenty wskazują, że Putin naprawdę spodziewał się, że pokona Ukrainę w zaledwie trzy dni. Chciał tego dokonać poprzez błyskawiczną dekapitację władz i szybkie zajęcie Kijowa. Miały to być ciosy nokautujące, powodujące upadek Ukrainy.

To był jednak dopiero początek tego, co szykował Putin. Prezydent Rosji spodziewał się, że błyskawiczny upadek Ukrainy wywoła szok i przerażenie na Zachodzie. W efekcie miałoby to doprowadzić nawet do rozpadu NATO.

Następnie Putin planował, że postawi ultimatum Zachodowi. Ten miałby zaakceptować rosyjską okupację Ukrainy. W tym momencie pojawia się też Polska. Prezydent Rosji chciał, aby nad naszym krajem i nad państwami bałtyckimi zamknięto przestrzeń powietrzną.

Brytyjskie media poinformowały, że do wycieku dokumentów doszło po tym jak przesłało je źródło pod nazwą Wind of Change. Trafiły one do działacza na rzecz praw człowieka Władimira Osechkina, założyciela organizacji Gulagu, która zwraca uwagę na nadużycia w więzieniach w tym kraju.

Źr. Interia