W sobotę w Warszawie odbyła się Rada Krajowa Polski 2050. Podczas późniejszej konferencji prasowej Szymon Hołownia po raz pierwszy dopuścił możliwość jego osobistego wejścia do rządu. Postawił jednak warunek.

Podczas konferencji prasowej dziennikarze zapytali, czy w związku ze zbliżającą się rekonstrukcją rządu Szymon Hołownia wejdzie do rządu. Lider Polski 2050 wcześniej konsekwentnie zaprzeczał takiej możliwości, ale tym razem nie wykluczył takiego scenariusza.

„Jedyna sytuacja, w której jestem w stanie wyobrazić sobie taką odpowiedzialność jest prosta – rząd Jedności Koalicji, w której wszyscy liderzy ugrupowań stanowiących koalicję wchodzą solidarnie do rządu” – oświadczył Hołownia.

„Wtedy mamy zupełnie inną efektywność koalicyjnych procesów. Wtedy się od takiej odpowiedzialności oczywiście nie uchylę” – podkreślił.

Wcześniej podobne stanowisko zajął Władysław Kosiniak-Kamysz. „Uważam, że wszyscy liderzy, jakby byli w rządzie, to jest dużo lepiej. Wtedy jest dużo łatwiej zarządzać; musi być poczucie u nas wszystkich, że gramy do jednej bramki, że sukces rządu to jest sukces każdej z naszych partii politycznych, a nie budowanie tylko i wyłącznie sukcesów poszczególnego ministra” – mówił lider PSL.

Źr. RMF FM