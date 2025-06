Donald Trump po raz kolejny krytycznie wypowiedział się o działaniach Kanady i Unii Europejskiej. Prezydent USA stwierdził, że Kanada to bardzo trudny partner handlowy, a Unia Europejska zachowuje się nieprzyzwoicie.

W piątek Trump poinformował, że zrywa negocjacje handlowe z Kanadą. Powodem decyzji był fakt, że ten kraj nie zamierza wycofać się z nałożenia podatku od usług cyfrowych. Zagroził nałożeniem nowych stawek celnych.

Prezydent USA nie szczędził przy tym mocnych słów. Kanada, nakładając podatek cyfrowy, „skopiowała Europę”. „Nie wyjdzie to na dobre ani Kanadyjczykom, ani Europejczykom” – stwierdził. W ten sposób odpowiadał na pytania dziennikarzy w Gabinecie Owalnym. Zaznaczył, że w relacjach z Kanadą to USA „mają wszystkie karty”.

Trump krytykował również Unię Europejską. „Problem polega na tym, że Unia Europejska ma wiele niesprawiedliwych podatków, jest „nieprzyzwoita” – mówił. Wyjaśnił, że chodzi o pozywanie takich amerykańskich firm, jak Apple, czy Google.

„UE została utworzona, by wykorzystywać pod kątem handlowym USA. Są bardzo nieprzyzwoici” – podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych. „Mamy dobre relacje, mam kontakt z Ursulą (von der Leyen). Ale to jest bardzo trudna sytuacja. Są wobec nas niewyobrażalnie źli” – dodał Trump.

Zagroził również podjęciem działań, choć nie wyjaśnił, jakich dokładnie. „UE jest bardzo nieprzyzwoita, ale niedługo nauczą się, by nie być tak nieprzyzwoici. Oni to wiedzą. Wiedzą, że to nadchodzi” – powiedział.

Źr. RMF FM