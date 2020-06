Pytanie zadane przez dziennikarkę TVP Info rozśmieszyło Rafała Trzaskowskiego. Kandydat KO na prezydenta uważa, że nie popełnił błędu po debacie prezydenckiej. – To jest coś nieprawdopodobnego – stwierdził.

Debata prezydencka w TVP wciąż budzi emocje. Część kandydatów narzeka na poziom pytań i przekonuje, że w dyskusji nie poruszono aktualnych problemów Polaków. Do grona krytyków należy Rafał Trzaskowski. – Miałem wrażenie, że rządzący i telewizja publiczna jest kompletnie oderwana od rzeczywistości – mówił po zakończeniu dyskusji.

Temat debaty przedwyborczej został poruszony na piątkowej konferencji prezydenta Warszawy. – Chciałabym zapytać o debatę, o jej końcówkę. Była losowana kolejność wychodzenia. Jednak pan opuścił w nieprawidłowej kolejności budynek TVP, nie zatrzymując się na ściance do udzielania wywiadów. Dlaczego? – zapytała dziennikarka TVP Info.

Nawiązała w ten sposób do zasad wprowadzonych przed debatą przez Telewizję Polską. Zgodnie z ustaleniami kandydaci mieli opuszczać mury TVP w konkretnej kolejności, jednak przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej wyłamał się.

Pytanie rozbawiło Trzaskowskiego. „To jest coś nieprawdopodobnego”

Treść pytania wyraźnie rozbawiło Trzaskowskiego. – No naprawdę! Państwo mi zadajecie pytania o to, kto w jakiej kolejności opuścił telewizję publiczną, kiedy podczas tej debaty zamiast dyskutować o tym, co jest najważniejsze dla Polek i Polaków (…) pytaliście mnie, kiedy wprowadzimy euro – odpowiedział.

Następnie kandydat KO nawiązał do pytania zadanego przez dziennikarkę TVP Info. Dał dosadnie do zrozumienia, że treść pytania była nie na miejscu.

– Dziś próbujecie mnie pytać, dlaczego nie staję na ściance TVP, gdzie zorganizowaliście 20-minutowy wywiad dla pana prezydenta, a zamiast zadawać konkretne pytania na debacie, skoncentrowaliście się na tematach, które dzisiaj nie nurtują Polek i Polaków – stwierdził.

TVP Info zaorane…ha ha ha pic.twitter.com/XiarNolVAo — Karin Ahrens (@karin_ahrens) June 18, 2020

– Pytacie mnie, czy ja mam 40 minut czekać na to, czy ktoś mnie wypuści z telewizji publicznej, czy nie. Naprawdę już granice absurdu, jeśli chodzi o to, w jaki sposób była zorganizowana ta debata, zostały przekroczone. To jest coś nieprawdopodobnego – dodał.

Źródło: um.warszawa.pl, Twitter