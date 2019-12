Ekologizm to zjawisko bardzo niebezpieczne – stwierdził metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Na słowa hierarchy zareagował wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. – Nie ma dziś gorszej zarazy w cywilizowanym świecie niż ci, którzy kwestionują konieczność dbania o naszą planetę – napisał polityk.

Arcybiskup Marek Jędraszewski wywołał szeroką dyskusję w sieci. Hierarcha został zapytany przez dziennikarzy Telewizji Republika o tzw. ekologizm oraz o manifest podpisany przez Gretę Thunberg. Z dokumentu wynika, że jedną z przyczyn kryzysu klimatycznego jest patriarchat.

– Powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to kolejny przejaw ucisku, a w imię równości trzeba zerwać z całą tradycją chrześcijańską, bez której my – Europejczycy, nie zrozumiemy się, bo jesteśmy w niej wychowywani od tysiącleci – stwierdził abp Jędraszewski.

– [Ekologizm – red.] to zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki, to coś co się na narzuca, a ta aktywistka [Greta Thunberg – red.] staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych. To jest sprzeczne z tym wszystkim co jest zapisane w Biblii począwszy od Księgi Rodzajów, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga – dodał.

Rabiej odpowiada abp. Jędraszewskiemu: Nie ma dziś gorszej zarazy w cywilizowanym świecie

Z wypowiedzią metropolity krakowskiego nie zgadza się wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. „Z perspektywy dotkniętej ogniem #Australia, gdzie dziś jestem mogę powiedzieć jedno” – napisał.

„Nie ma dziś gorszej zarazy w cywilizowanym świecie niż ci, którzy kwestionują konieczność dbania o naszą planetę i jej ochronę Jędraszewski, idź do diabła, tam jest twoje miejsce” – dodał polityk.

Pod wpisem wiceprezydenta zaroiło się od komentarzy. Aktywista miejski Jan Śpiewak przypomniał politykowi, że jego troska o klimat nie znajduje odzwierciedlenia w jego działalności.

„I dlatego leciał Pan do Australii biznes klasą tysiące kilometrów i emitował setki kilogramów dwutlenku węgla do atmosfery, żeby nam to powiedzieć?” – zapytał Śpiewak.

I dlatego leciał Pan do Australi biznes klasą tysiące kilometrów i emitował setki kilogramów dwutlenku węgla do atmosfery, żeby nam to powiedzieć? 🙄 — Jan Śpiewak (@JanSpiewak) December 26, 2019

Podobnych komentarzy było więcej…

Troska o klimat i perspektywa płonącej Australii. Jak nic. https://t.co/CakiEkIt91 pic.twitter.com/Il91jc7but — Marcin Makowski (@makowski_m) December 26, 2019

Zapomniał Pan powiedzieć chłopakowi, żeby w tym samym czasie nie wrzucał słodkich zdjęć na Insta, żeby nie zrujnować efektu. Nie wiem o jakiej "ognistej" perspektywie Pan mówi, ale szczerze mówiąc to nie chcę tego wiedzieć. pic.twitter.com/RvuFIEGiZV — Daniel Liszkiewicz (@Dan_Liszkiewicz) December 26, 2019

Nie rozumiem po co Pan to napisał. Niech Pan ratuje planetę i stworzy warszawiakom system odbioru śmieci. Na to w przeciwieństwie do pożarów buszu ma Pan jakiś wpływ. — Jacek Liziniewicz (@Liziniewicz) December 26, 2019

Źródło: Twitter, Telewizja Republika