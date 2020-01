Ricky Gervais poprowadził tegoroczne rozdanie Złotych Globów. Komik nie oszczędził nikogo w swoim monologu, zwłaszcza gwiazd Hollywood. – Nie macie pojęcia o realnym świecie! Większość z was spędziła mniej czasu w szkole niż Greta Thunberg! – żartował. Fragmenty z jego wystąpienia biją rekordy popularności w sieci, a internauci zwracają uwagę na reakcje gwiazdorów i celebrytów.

Tegoroczną ceremonię rozdania Złotych Globów poprowadził brytyjski komik i reżyser Ricky Gervais. Artysta jest znany ze specyficznego poczucia humoru, a w swoich żartach nie oszczędza nikogo, nawet środowiska artystycznego, którego sam przecież jest przedstawicielem.

Sądząc po popularności, tegoroczny monolog należał do udanych. W niedzielę, wiele godzin po zakończeniu ceremoniii, internauci wciąż dyskutują o wystąpieniu Gervaisa, a fragmenty jego występu biją rekordy wyświetleń.

Gervais żartował z członków brytyjskiej rodziny królewskiej, pedofilii, młodych aktywistów, celebrytów i gwiazd Hollywood. To właśnie fragment o środowisku aktorskim wzbudził największe zainteresowanie wśród internautów.

Brytyjski komik zarzucił środowisku Hollywood hipokryzję – z jednej strony walczą o ludzką godność i wartości, z drugiej pracują dla korporacji, które zarabiają na produkcji w Chinach. – Gdyby ISIS założyło własną platformę streamingową, zadzwonilibyście do swoich agentów – powiedział.

Dzień dobry. Polecam wyszukać też cały monolog otwierający (8 minut), ale to bodaj najistotniejsze https://t.co/0mGGQ6Ir5M — Leszek Milewski (@leszekmilewski) January 6, 2020

Ricky Gervais: Nie używajcie nagrody, jako platformy do wygłaszania politycznych wystąpień

W pewnym momencie prowadzący zwrócił się do zgromadzonych artystów z oryginalną prośbą. – Jeśli ktokolwiek z was wygra dziś wieczorem nagrodę, nie używajcie jej, jako platformy do wygłaszania politycznych wystąpień. Nie jesteście w stanie pouczać opinii publicznej. Nie macie pojęcia o realnym świecie! Większość z was spędziła mniej czasu w szkole niż Greta Thunberg! – powiedział.

– Dlatego, jeśli wygrasz. Przyjdź, odbierz swoją małą nagrodę, podziękuj agentowi i swojemu Bogu i wypie…laj stąd, ok? – powiedział Ricky Gervais.

Piąty raz i nadal daje radę. Miny tych wszystkich aktorów – bezcenne :) https://t.co/EJ3UCwq4ZP — Marcin Makowski (@makowski_m) January 6, 2020

Jakie to jest uniwersalne w dzisiejszym świecie. Nie tylko w USA. „You know nothing about the real world.” https://t.co/YTWQCzADfI — sławek jastrzębowski (@sjastrzebowski) January 6, 2020

Ricky Gervais jest doskonały. Nikt tak jak on nie powie ci prosto w oczy co o tobie myśli w te sprytny, zawoalowany sposób. Bo już nie wiesz, czy jak to komik, Ricky żartuje, czy mówi serio. Mądry gość. https://t.co/UDG8qLn38l — Tomasz Smokowski (@TSmokowski) January 6, 2020

Źródło: NBC, Twitter