Arcybiskup Marek Jędraszewski skrytykował na antenie Telewizji Republika szwedzką aktywistkę Gretę Thunberg. To reakcja na podpisany między innymi przez nią manifest, w którym jedna z tez mówi, że patriarchat to przyczyna globalnego ocieplenia.

Greta Thunberg to z pewnością jedna tych postaci, o której w tym roku było wyjątkowo głośno. Świat usłyszał o niej między innymi za sprawą głośnego wystąpienia podczas szczytu klimatycznego ONZ w Nowym Jorku. Ostatnio młoda Szwedka została człowiekiem roku „Time”.

Szwedka podpisała w ostatnim czasie manifest. Jedna z jego tez głosi, że przyczyną globalnego ocieplenia jest patriarchat. Na antenie Telewizji Republika działalność Grety Thunberg skrytykował abp Marek Jędraszewski. „To powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to kolejny przejaw ucisku, a w imię równości trzeba zerwać z całą tradycją chrześcijańską, bez której my – Europejczycy, nie zrozumiemy się, bo jesteśmy w niej wychowywani od tysiącleci” – powiedział.

Abp Jędraszewski stwierdził wprost, że ekologizm to zjawisko niebezpieczne. „To się kwestionuje przez różne nowe ruchy, a także próbuje się narzucać jako obowiązującą doktrynę. To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki, to coś co się narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych” – stwierdził.

Czytaj także: Tak kolędy nie wykonał jeszcze nikt. Internauci zachwyceni występem Bednarka [WIDEO]

Źr.: Telewizja Republika