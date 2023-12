Znany prezenter Rafał Brzozowski pytany przez dziennikarzy, czy obawia się zmian w TVP, odparł, że on nie jest zatrudniony w tej stacji. Taka deklaracja może zaskakiwać, bo od kilku lat uznaje się go za jedną z twarzy TVP. Wiadomo jednak, że wiele programów produkowały podmioty zewnętrzne.

Rafał Brzozowski od kilku lat prowadzi popularne programy rozrywkowe takiej jak „Jaka to melodia?” i „The Voice Senior”. Na antenie wielokrotnie pojawiał się również przy innych okazjach, a kilka lat temu reprezentował Polskę na Eurowizji.

Tymczasem w rozmowie z dziennikarzem Onetu, usłyszał pytanie, czy obawia się, że zmiany w mediach publicznych mogą doprowadzić również do jego zwolnienia. Co ciekawe, Rafał Brzozowski odparł, że nie pracuje on w TVP.

„Ja nie pracuję w TVP. Nie jestem w niej zatrudniony i nigdy nie byłem” – przyznał Brzozowski. Dodał również, że nie jest pracownikiem stacji, a jego współpraca opiera się o umowę między nim, jako właścicielem firmy, a TVP. Dodał, że na razie nie nastąpiły żadne zmiany w jego zobowiązaniach.

W tym roku Rafał Brzozowski poprowadzi jeszcze imprezę sylwestrową, a od stycznia będzie jednym z prowadzących „Voice Senior”. Do tego dochodzi jeszcze „Jaka to melodia?”, na prowadzenie której umowę podpisał do kwietnia.

