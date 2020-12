Skandalem zakończył się wtorkowy mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Paris Saint-Germain a Istanbul Basaksehir. Po kilkunastu minutach piłkarze opuścili boisko w proteście przeciwko zachowaniu sędziego, który drugiego trenera drużyny gości określił jako „czarny”. UEFA podjęła decyzję, że dziś mecz zostanie wznowiony.

Do całej sytuacji doszło w 14. minucie meczu pomiędzy Paris Saint-Germain a Istanbul Basaksehir. Główny sędzia spotkania podbiegł do ławki rezerwowej gości, by ukarać czerwoną kartką Pierre’a Webo – członka sztabu szkoleniowego drużyny. Kameruńczyk nie chciał się z tą decyzją zgodzić.

Wówczas sędziemu głównego uwagę zwrócił sędzia techniczny Sebastian Coltescu. Problem w tym, że użył słowa „negru”, czyli „czarny”. „Zobacz na czarnego. Podejdź tam i sprawdź, kto to jest. Ten czarny, on nie może się tak zachowywać” – powiedział.

Słowa sędziego usłyszeli zawodnicy, którzy natychmiast zaprotestowali. Po kilku minutach dyskusji piłkarze Istanbulu Basaksehir podjęli decyzję o zejściu z boiska. Chwilę później tak samo postąpili zawodnicy Paris Saint-Germain a mecz został przerwany. W myśl przepisów, drużynom za takie zachowanie groził obustronny walkower, jednak UEFA podjęła inną decyzje.

Jak poinformowała federacja, mecz zostanie wznowiony w środę o godzinie 18:55. Spotkanie będzie wznowione od momentu, w którym się zakończyło, ale poprowadzi je inny zespół sędziowski.

Źr.: UEFA