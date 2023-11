Prawo i Sprawiedliwość od lat zabiega o reparacje od Niemiec za II wojnę światową. Choć formacje opozycyjne raczej krytykowały te pomysły, to tym razem rzecznik PO Jan Grabiec zupełnie zaskoczył.

Grabiec w programie „Sedno Sprawy” zapowiedział, że to właśnie PO… uzyska reparacje od Niemiec za straty z II wojny światowej.

„Będziemy szukać sposobów na to, by Niemcy finansowały rozwój Polski nie tylko poprzez UE, bo Niemcy są płatnikiem netto w UE, my z tego korzystamy. Politycy PiS mówili o reparacjach tylko w Polsce. Na odczepnego wysłali notę. Roszczenia dotyczące strat z II wojny nasza dyplomacja będzie w stanie skutecznie uzyskać” – powiedział Grabiec.

Dziennikarze „Super Expressu” dopytali Grabca, czy w nadchodzącej kadencji Sejmu do Polski trafią pieniądze w ramach reparacji. „Będziemy uzyskiwać konkretne kwoty” – zapowiedział zdecydowanie rzecznik PO.

Źr. se.pl