Sejm przyjął nowelizację Prawa o ruchu drogowym, wraz z poprawką Senatu. Oznacza to, że już od 1 czerwca kierowcy w całej Polsce muszą się szykować na duże zmiany. Ustawa wymaga bowiem jeszcze tylko podpisu prezydenta.

Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wakacjami w życie wejdzie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Jedną z głównych zmian ma być wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszego wchodzącego na przejście. „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na przejście” – czytamy.

To nie jedyna zmiana. Przepisy mają ujednolicić również prędkość, z jaką pojazdy mogą poruszać się w terenie zabudowanym. Od 1 czerwca ma to być 50 km/h, bez względu na porę dnia, ponieważ do tej pory między 23:00 a 5:00 dopuszczalną prędkością było 60 km/h. Autorzy projektu wskazali jednak na istotną różnicę jeśli chodzi o drogę hamowania pojazdu.

Ważna zmiana dotyczy również tzw. jazdy na zderzaku. Od 1 czerwca odległość między samochodami będzie musiała wynosić połowę prędkości.

I jeszcze jedna zmiana dotycząca pieszych. Będzie to zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych podczas wchodzenia i przechodzenia przez przejście dla pieszych.

Źr.: Onet