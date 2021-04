„Do zobaczenia w sobotę” – taką wiadomość na Instagramie zostawił fanom Robert Lewandowski. Polski napastnik trenuje już na pełnych obrotach i wiele wskazuje na to, że w meczu z FSV Mainz będzie do dyspozycji trenera.

Robert Lewandowski od 28 marca był wyłączony z gry. Podczas meczu reprezentacji Polski z Andorą doznał kontuzji i przez kilka tygodni musiał pauzować. W tym czasie Bayern Monachium odpadł z Ligi Mistrzów, przegrywając w dwumeczu z Paris Saint-Germain.

Wiele wskazuje na to, że napastnik jest już gotowy do gry. Na Instagramie zamieścił krótkie nagranie, na którym widać, że trenuje już na pełnych obrotach. Poinformował też, że w sobotę, podczas meczu z FSV Mainz, będzie do dyspozycji trenera. „Do zobaczenia w sobotę” – napisał.

Oznacza to, że, jeśli oczywiście Bayern wygra, to Lewandowski już w sobotę będzie mógł świętować z drużyną mistrzostwo Niemiec. Polak wciąż ma szansę na pobicie historycznego rekordu Gerda Mullera. Aby to zrobić, w czterech meczach musi strzelić sześć goli.

Źr.: Instagram/_rl9