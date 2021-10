Rodzice 5-letniej Marysi ze Świdnika (województwo lubelskie) apelują o pomoc. U dziewczynki trzy lata temu wykryto guza mózgu. Okazało się, że to rdzeniak zarodkowy, Medulloblastoma anaplastyczna. Udało się ją uratować, ale teraz znów potrzebuje wsparcia.

Gdy trzy lata temu u 5-letniej Marysi wykryto guza mózgu, jej rodzice postanowili poruszyć niebo i ziemię. Okazało się, że pomóc mogą lekarze z Kliniki Bambino Gesu w Rzymie. Koszty leczenia były ogromne, ale dzięki wsparciu tysięcy osób udało się zebrać potrzebną kwotę. Dziewczynka przeszła cykle chemioterapii i zabiegów oraz autoprzeszczep komórek macierzystych i rehabilitację a jej stan zaczął się poprawiać.

Niedawno rodzice wrócili z dziewczynką do Polski, Marysia zaczęła nawet chodzić do przedszkola. Niestety, ostatnio 5-latka znów trafiła do szpitala z wysoką gorączką i wymiotami. Okazało się że doszło do zagrażającej życiu sepsy.

Rodzice po raz kolejny proszą o wsparcie. Chcą ponownie przetransportować Marysię do Kliniki Bambino Gesu w Rzymie, gdzie lekarze doskonale znają jej przypadek. Pierwszy transport możliwy jest już w najbliższy piątek, 15 października. Na ten moment udało się zebrać niemal 130 tysięcy złotych, ale brakuje jeszcze niemal 30 tysięcy.

Pomóc Marysi można za pośrednictwem strony siepomaga.pl – link TUTAJ.

Żr.: siepomaga, Facebook