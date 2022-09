Kolejni Rosjanie jadą na front w wyniku poboru zapowiedzianego przez Władimira Putina. Do sieci trafił film, na którym widać jak rodzina żegna jednego z powołanych do wojska.

Trwa „częściowa mobilizacja”, czyli masowy pobór do wojska, który zapowiedział i wprowadził dekretem rosyjski dyktator Władimir Putin. Ma to być recepta na odwrócenie losów wojny na Ukrainie. W sieci pojawiają się kolejne filmy, na których widać, jak wygląda mobilizacja w Rosji.

Nagrania, na których widać mężczyzn zapędzanych do autobusów, a następnie kierowanych do wojskowych komend uzupełnień. Do sieci trafiły filmy m.in. z Czeczenii oraz Jakucji. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Jedno z nagrań, zarejestrowanych właśnie w Jakucji, odbiło się w internecie szczególnym echem. Wszystko ze względu na jedną ze scen. Na filmie widzimy bowiem, jak rodzina żegna mężczyznę, który już niebawem zostanie poddany szkoleniu, a następnie trafi na front. Czy kiedykolwiek wróci do domu? Trudno powiedzieć, ale szanse są niewielkie.

Z tyłu, za człowiekiem, którego żegna żona, widać innego mężczyznę, który z przerażenia zatyka ręką usta. Następnie grupa mężczyzn kierowana jest do autobusu. – Pierwsze klipy wychodzące z Rosji dziś rano, przedstawiające poborowych żegnających się ze swoimi rodzinami. To z małego miasteczka w Jakucku – czytamy w opisie filmu opublikowanego w serwisie społecznościowych Twitter, który zamieścił dziennikarz „Guardiana” Pjotr Sauer.

First clips coming out of Russia this morning of draftees saying bye to their families. This from a small town in Yakutsk. Credits @taygainfo pic.twitter.com/tlaVRoDgLT