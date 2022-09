Ruszyły pierwsze pobory do rosyjskiego wojska w ramach ogłoszonej przez Władimira Putina częściowej mobilizacji. W sieci pojawiły się filmy ilustrujące zrekrutowanych.

Władimir Putin ogłosił częściową mobilizacja na terenie Federacji Rosyjskiej. Na mężczyzn, których obejmuje dekret dyktatora padł blady strach. Nad Wołgą litości jednak nikt nie ma. W sieci pojawiły się filmy, na których widać, jak mobilizacja wygląda w praktyce.

Jedno z nagrań zostało zarejestrowane w Czeczenii. Widać na nim tłum mężczyzn, pośród których przewijają się także ci w mundurach. Autor filmu opublikowanego w serwisie Telegram pisze, że jest to właśnie „częściowa mobilizacja” zapowiedziana przez Władimira Putina.

Inny film został zarejestrowany w Jakucji, czyli w jednym z regionów Rosji. Tam, podobnie jak w Czeczenii, widzimy grupy mężczyzn pędzonych w jednym kierunku. Ci ludzie z pewnością na przestrzeni kilku miesięcy wylądują na froncie w Ukrainie. Istotne jest to, że na twarzach tych ludzi raczej nie dostrzeżemy uśmiechu. Większość jest smutna, część zwyczajnie przerażona.

Kolejne nagranie ilustruje z kolei sytuację z Błagowieszczeńska, miasta położonego na dalekim wschodzie Rosji. Tam poborowi, zrekrutowani w wyniku dekretu Putina, „ładowani” są do autobusu przy dźwiękach trąbki. Wszystko prezentuje się wyjątkowo absurdalnie i… strasznie. – Smutni, zmobilizowani mężczyźni idą do autobusu na nudną melodię – podaje Nexta.

Sad mobilized men walk to the bus to a dull tune in #Blagoveshchensk. pic.twitter.com/sXnJomk9xe