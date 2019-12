Roksana Węgiel i Viki Gabor to dwie nastoletnie gwiazdy, które w ostatnim czasie przeżywają swoje pięć minut. Po sukcesach w konkursie Eurowizja Junior, obie wokalistki zarabiają sporo pieniędzy na swoich występach. Do tego dochodzą jeszcze reklamy.

Zarówno Roksana Węgiel, jak i Viki Gabor większą rozpoznawalność zyskały dzięki programowi Voice Kids. Jednak prawdziwą karierę zaczęły po tym jak jedna po drugiej wygrały Eurowizję Junior. Jak dotąd nie zdarzyło się jeszcze, aby dwa lata z rzędu triumfowali przedstawiciele jednego państwa.

Drzwi do wielkiej kariery na dobre otworzyły się przed obiema nastoletnimi wokalistkami. Roksana Węgiel cały czas występuje na koncertach, bierze też udział w uroczystościach telewizyjnych. W tym roku aż dwie stacje zaprosiły ją do kolędowania. Widzowie mogli ją zobaczyć zarówno na antenie TVP, jak i w Polsacie.

Roksana Węgiel za swoje występy otrzymuje naprawdę duże pieniądze. W rozmowie z portalem gwiazdy.wp.pl wysokość stawek ujawniła osoba blisko współpracująca z 14-letnią gwiazdą. „Za jeden koncert Roksana Węgiel jest w stanie zgarnąć aż 30 tys. zł. To ogromne pieniądze.” – przyznaje rozmówca portalu.

Nie tylko Roksana Węgiel

Serwis zwraca uwagę, że taką samą stawkę ma występujący od wielu lat Zenek Martyniuk. Tymczasem Roksana Węgiel w połowie grudnia ma już zarezerwowanych kilkanaście terminów na koncerty w 2020 r. Oprócz tego młoda wokalistka występuje w reklamach znanej sieci komórkowej. „Przy negocjacjach związanych z reklamowaniem produktów trzeba mieć przynajmniej 200-300 tys. zł. Roksana wysoko się ceni.” – mówi informator portalu.

Roksana Węgiel na dobre zagościła w polskim showbiznesie. W jej ślady ruszyła 12-letnia Viki Gabor. „Viki Gabor za zaśpiewanie 2-3 piosenek inkasuje między 10-20 tys. zł. Jak na osobę, o której wcześniej praktycznie nikt tyle nie mówił, to jest to bardzo dużo.” – mówi portalowi osoba związana z TVP. Jak dotąd wokalistka nie współpracuje z żadnymi reklamodawcami, ale to z pewnością kwestia czasu.

