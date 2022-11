Putin prawdopodobnie szykuje kolejny atak hybrydowy na naszą Ojczyznę – ogłosił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Polityk Solidarnej Polski wskazał, z której strony nastąpi próba wywołania kryzysu migracyjnego.

Wiceminister Marcin Romanowski bije na alarm. Polityk Solidarnej Polski przekonuje, że wkrótce nastąpi próba zdestabilizowania granicy z Obwodem Kaliningradzkim. „Putin prawdopodobnie szykuje kolejny atak hybrydowy na naszą Ojczyznę” – ogłosił.

„Tym razem będzie chciał wykorzystać obwód kaliningradzki i tak jak rok temu pożytecznych idiotów z totalnej opozycji. Miejmy nadzieję, że tym razem będą wiedzieć, po której stronie stanąć i wybiorą Polskę” – dodał.

W związku ze wzrostem ryzyka, wicepremier Mariusz Błaszczak ogłosił konieczność zabezpieczenia granicy RP. Rozwiązaniem ma być dodatkowa zapora, która rozciągałaby się na północy Polski.

– Podjąłem decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim. Ma to związek ze zwiększoną liczba lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do Kaliningradu i groźbą nowej fali migracji – poinformował Błaszczak.

Przeciwko rozwiązaniu zaprotestowała Janina Ochojska.

Czy Pan i rząd @pisorgpl zostaliście pozbawieni rozumu? Wydaliście 1,6 mld zł na „zaporę” na granicy PL-BY po to żeby mieć furtki do dalszego łamania prawa, na pushbacki a teraz chcecie zbudować następną? Przestrzegajcie prawa i procedur. To tańsze i skuteczniejsze. @GrupaGranica https://t.co/AqeMJoA3Y1