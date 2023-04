تم رفع العريضة للنيابة العامة ضد المدعو #رونالدو وسنوافيكم بالمستجدات



The Lawsuit has been submitted to the P.P. against @Cristiano We will keep you informed of the case



Le procès a été soumis au ministère public contre @Cristiano Nous vous tiendrons au courant de l'affaire https://t.co/bEYZV7fz9i pic.twitter.com/3Npx8apDEM