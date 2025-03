Rosja szykuje się do wielkiej ofensywy na państwa europejskie? Zdaniem kremlowskiego propagandysty Władimira Sołowiowa to kwestia czasu. Propagandzista wskazał nawet datę, kiedy powinna rozpocząć się kolejna wojna.

„Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że Trump dał nam cztery lata na przygotowanie się do tego, co nieuniknione: wielkiej europejskiej wojny. To bardzo ważne, by wykorzystać ten czas mądrze i wziąć pod uwagę wszystko”- mówił Sołowiow, którego cytuje Interia.

Podkreślił, że Rosja nie zawrze na obecnym etapie żadnego porozumienia, które potrwałoby zbyt długo. „Europa wyznaczyła sobie cel, co leży w jej naturze, by do 2029 roku być gotowym do wojny z Rosją” – ocenił rosyjski propagandysta.

Stwierdził, że to rzekomo Europejczycy obrali kurs kolizyjny z Rosją, z którego już nie można zawrócić. Dodał, że to doprowadzi do „zniszczenia Europy”. „To smutne, ale jeśli Europejczycy wybiorą taki los, będą swoją własną krew na rękach” – mówił.

„Wrócimy do naszych baz wojskowych we wschodniej Europie, musimy wrócić do Berlina. Raz jeszcze musimy nauczyć kraje bałtyckie, jak kochać język rosyjski. Mamy wiele do zrobienia” – wygrażał Sołowiow.

Źr. Interia