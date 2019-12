Rosyjska ambasada odpowiedziała na słowa Georgette Mosbacher. Chodzi o spór między Polską a Federacją Rosyjską, który pojawił się po słowach Władimira Putina dotyczących przyczyn wybuchu II wojny światowej.

Zaostrza się spór między Polską a Federacją Rosyjską. Wszystko za sprawą ostatnich słów Władimira Putina, który skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego na temat wybuchu II wojny światowej. Według rosyjskiego przywódcy, to nie pakt Ribbentrop-Mołotow był przyczyną wybuchu II wojny światowej, ale pakt monachijski zawarty w 1938 roku.

To jednak nie wszystko. Putin odniósł się również do Polaków, w tym do polskiego ambasadora w III Rzeszy, którego nazwał „łajdakiem” i „antysemicką świnią”. Stwierdził, że Polska wykorzystała układ w Monachium do roszczeń terytorialnych wobec Zaolzia a Armia Czerwona nie walczyła w Brześciu z Polakami.

Słowa spotkały się z ostrą krytyką ze strony polskiego rządu. „Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. I to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej scenie geopolitycznej” – czytamy w oświadczeniu premiera Morawieckiego. Słowa Putina krytykują również przedstawiciele opozycji, w tym marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Głosu w całej sprawie nie zabrał do tej pory prezydent Andrzej Duda.

Ambasada Rosji odpowiada na słowa Mosbacher

Stanowisko Rosji stanowczo skrytykowała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Wprost stwierdziła ona, że Polska jest ofiarą II wojny światowej. „Drogi prezydencie Putin – Hitler i Stalin zmówili się, by rozpocząć II wojnę światową. To jest fakt Polska była ofiarą tego okropnego konfliktu” – czytamy w jej wpisie.

Na odpowiedź rosyjskiej ambasady Mosbacher nie musiała długo czekać. Okazało się, że odpowiedź okazała się… drwiąca. „Droga ambasador, czy sądzi pani naprawdę, że zna się na historii lepiej niż na dyplomacji?” – czytamy na Twitterze.

Czytaj także: Budka: „PO poprzez reakcje polskiego rządu na słowa Putina”

Źr.: Twitter