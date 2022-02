Rosja reaguje i zapowiada „zdecydowaną reakcję” na sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone. Nie doprecyzowano, o jakiej odpowiedzi mowa. Niedawno Joe Biden ogłosił pierwsze sankcje, jakie Stany Zjednoczone nałożą na Rosję w związku z uznaniem niepodległości separatystycznych republik ludowych.

W środę, poprzez swoje MSZ, Rosja opublikowała odpowiedź na nałożone przez Stany Zjednoczone sankcje. Komunikat rosyjskiego resortu spraw zagranicznych podkreśla, że to już 101 pakiet sankcji wymierzonych w sektor finansowy oraz osoby fizyczne nałożony przez Stany Zjednoczone.

„Pomimo ewidentnie daremnych od wielu lat wysiłków mających na celu zahamowanie naszego rozwoju gospodarczego, Stany Zjednoczone ponownie sięgają po narzędzia restrykcji, które są nieskuteczne i kontrproduktywne również z punktu widzenia interesów USA” – brzmi fragment oświadczenia.

W komunikacie stwierdzono również, że Rosja ograniczy szkody związane z sankcjami. Dodano, że wpłyną one na zwiększenie determinacji Rosjan do „obrony ich interesów”. Stwierdzono, że USA w polityce międzynarodowej są w stanie „stosować tylko szantaż, zastraszanie i groźby”, które jednak nie działają w odniesieniu do „światowych mocarstw, takich jak Rosja”.

„Nie powinno być wątpliwości – sankcje spotkają się z mocną reakcją, niekoniecznie symetryczną, ale odpowiednią i bolesną dla strony amerykańskiej” – informuje Rosja.

