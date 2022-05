Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja postrzega ewentualne wejście Finlandii do NATO jako „definitywne zagrożenie”. Władze tego państwa zapowiedziały szybkie złożenie wniosku o członkostwo w Sojuszu. Niebawem podobny krok ma podjąć Szwecja.

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto i premier tego kraju Sanna Marin wydali wspólne oświadczenie dotyczące szybkiego złożenia wniosku o wstąpienie do NATO. „Finlandia musi bezzwłocznie złożyć wniosek o przyłączenie się do NATO – ogłosili przywódcy państwa. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że taką samą decyzję niebawem podejmie Szwecja.

W związku z zapowiedziami fińskich władz pogróżki formułował już Dmitrij Miedwiediew, który mówił o wojnie nuklearnej. Podczas rozmowy z dziennikarzami w trakcie telekonferencji w Moskwie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wyraził żal z powodu decyzji fińskich władz i zapowiedział „symetryczną odpowiedź”.

Padło pytanie, czy Rosja postrzega wejście Finlandii do NATO jako zagrożenie. „Zdecydowanie. Rozszerzenie NATO nie czyni naszego kontynentu bardziej stabilnym i bezpiecznym” – odparł Pieskow.

Dopytywany, jaka będzie odpowiedź Moskwy, rzecznik Kremla stwierdził, że „wszystko będzie zależeć od tego, jak przebiegnie proces rozszerzenia NATO” i od stopnia, w jakim infrastruktura wojskowa Sojuszu zbliży się do granic Rosji.

Wiele wskazuje na to, że zarówno Finlandia, jak i Szwecja dołączą do NATO jeszcze w tym roku. Oba państwa deklarowały dotąd neutralność. Rosyjska napaść na Ukrainę skłoniła władze obu państw do dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

