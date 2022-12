Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow i rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zareagowali na uchwałę polskiego Sejmu. W jej treści stwierdzono, że Rosja to państwo „sponsorujące terroryzm”.

W środę Sejm przyjął uchwałę, w której stwierdzono, że Rosja to „państwo, które sponsoruje terroryzm”. Uchwałę przegłosowano razem z poprawką posłów Prawa i Sprawiedliwości na temat katastrofy smoleńskiej. Poparło ją 231 posłów, a w głosowaniu nie wzięło udziału 226 posłów, w tym opozycja. W poprawce stwierdzono, że Rosja jest „bezpośrednio odpowiedzialną (…) za katastrofę samolotu polskich sił powietrznych” z 10 kwietnia 2010 roku.

Rosja zareagowała na uchwałę. „Co do decyzji Sejmu, to trwa antyrosyjska histeria. Oto, jak się do tego odnosimy” — stwierdził rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow. „Jeśli chodzi o katastrofę, to faktycznie polskie władze po prostu nie chcą spojrzeć prawdzie w oczy, nie chcą uznać realiów tego tragicznego wypadku” – dodał.

Do sprawy odniosła się też rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. „Polski parlament po raz kolejny próbuje nas o coś oskarżyć i nazywa nas 'sponsorem terroryzmu’. Posunięcie to jest częścią zleconej politycznie kampanii informacyjnej i nie ma nic wspólnego z sytuacją w walce z międzynarodowym terroryzmem” — stwierdziła.

💬#Захарова: Польский парламент в очередной раз пытается нас в чём-то обвинить и назвал «спонсором терроризма».



☝️ Данный шаг является частью заказной информационно-политической кампании и не имеет ничего общего с ситуацией по борьбе с международным терроризмом. pic.twitter.com/pfhtLAlCI3 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 15, 2022

Źr. dorzeczy.pl