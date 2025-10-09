Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wywołał międzynarodowe poruszenie, sugerując, że rozważa przekazanie Ukrainie zaawansowanych pocisków manewrujących Tomahawk.

Ta broń o zasięgu przekraczającym 1600 kilometrów mogłaby znacząco zmienić dynamikę konfliktu z Rosją, umożliwiając Kijowowi ataki na cele głęboko w rosyjskim interiorze. Kreml zareagował ostro, zapowiadając „asymetryczną” i „ostrą” odpowiedź, a w dyskusji pojawił się nawet wątek polskiej bazy w Rzeszowie jako potencjalnego celu odwetu.

W wywiadzie Donald Trump stwierdził, że „w pewnym sensie” już podjął decyzję w sprawie dostaw Tomahawków Ukrainie, ale podkreślił konieczność ustalenia, jak broń ta zostanie wykorzystana. Te słowa padły w kontekście rosnącego wsparcia USA dla Kijowa, które obejmuje już dostawy innych systemów rakietowych. Amerykański prezydent zaznaczył, że chce uniknąć niekontrolowanej eskalacji, ale nie wyklucza wzmocnienia ukraińskiej obrony. Jak podają źródła, Tomahawki pozwoliłyby Ukrainie na precyzyjne uderzenia w rosyjską logistykę, lotniska i centra dowodzenia, potencjalnie osłabiając skuteczność sił agresora na froncie.

Analitycy wskazują, że taka dostawa mogłaby objąć nawet 2000 celów wojskowych na terytorium Rosji, co znacząco wpłynęłoby na równowagę sił w konflikcie. Jednak eksperci z USA przyznają, że ograniczenia produkcyjne – rocznie powstaje zaledwie 55-90 sztuk tych pocisków – mogą uniemożliwić szybkie przekazanie ich Ukrainie.

Ostra reakcja Kremla: Od gróźb po zapowiedzi odwetu

Rosyjskie władze nie kryją oburzenia. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ostrzegł, że dostawa Tomahawków do ataków na rosyjskie terytorium doprowadziłaby do poważnej eskalacji napięć z Zachodem, wymagając „odpowiedniej reakcji” ze strony Moskwy. Szef Komisji Obrony Dumy Państwowej Andriej Kartapołow poszedł dalej, zapowiadając, że odpowiedź Rosji będzie „ostra, niejednoznaczna, przemyślana i asymetryczna”. Dodał, że Kreml znajdzie sposoby, by „sprawić ból” tym, którzy powodują problemy dla Rosji.

W rosyjskich mediach państwowych, takich jak Rossija 1, deputowany Aleksiej Żurawlew podkreślił, że eskalacja to wybór Zachodu, a Rosja jest gotowa na konfrontację. W kontekście dostaw broni wspomniał o krajach wspierających Ukrainę, w tym Polsce.

Baza logistyczna jako potencjalny cel

Szczególnie kontrowersyjny okazał się wątek polskiej bazy w Rzeszowie, która służy jako kluczowy hub logistyczny dla dostaw broni do Ukrainy. Żurawlew stwierdził, że Rosja nie jest w stanie wojny z polskim narodem, ale „jest w stanie wojny z bazą w Rzeszowie”. Zasugerował nawet, że uderzenie w ten kompleks mogłoby zmusić Zachód do refleksji i przerwać „grę w nieskończoność”. Te słowa wpisują się w szerszą narrację rosyjskiej propagandy, która regularnie grozi atakiem na sojuszników Ukrainy, by zniechęcić do dalszego wsparcia.

Inni rosyjscy oficjele, w tym sojusznicy Władimira Putina, ostrzegają, że dostawa Tomahawków zniszczy relacje z USA i stworzy „problemy” dla całej Europy. Analitycy oceniają te groźby jako element kampanii strachu, choć podkreślają realne obawy Kremla przed utratą przewagi militarnej.

Dlaczego Tomahawki budzą strach w Moskwie?

Pociski Tomahawk, ważące blisko pół tony, to jedna z najbardziej precyzyjnych broni w arsenale USA. Ich zasięg pozwala na ataki z bezpiecznej odległości, co dla Rosji oznacza zagrożenie dla kluczowej infrastruktury wojskowej. Ekspert wojskowy Roman Polko ocenia, że w rękach Ukraińców te rakiety mogłyby zniszczyć rosyjską logistykę i lotniska, przenosząc konflikt na terytorium agresora. „Rosjanie zobaczą, że to prawdziwa wojna” – komentują analitycy, wskazując, że Tomahawki to „koszmar dla Kremla”.

