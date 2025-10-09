Była polska wicepremier i komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego i usług, Elżbieta Bieńkowska, została wybrana na członka Rady Nadzorczej Kolei Ukraińskich. To znaczące wyróżnienie dla polskiej polityk, która wygrała otwarty konkurs na to stanowisko.

Nominacja Bieńkowskiej jest częścią szerszych reform w ukraińskim sektorze kolejowym, mających na celu zwiększenie niezależności i efektywności zarządzania. Rada Nadzorcza Kolei Ukraińskich składa się z siedmiu członków, w tym czterech niezależnych ekspertów z zagranicy. Obok Bieńkowskiej, do rady dołączyli m.in. Gebhard Hafer, niemiecki specjalista od logistyki z doświadczeniem w Deutsche Bahn, oraz Christian Kuhn z Austrii. Kadencja członka rady trwa trzy lata, a ukraińskie prawo pozwala na jej przedłużanie bez ograniczeń czasowych. Proces wyboru odbył się w ramach transparentnego konkursu, co podkreśla dążenie Ukrainy do europejskich standardów governance w kluczowych sektorach infrastruktury.

Elżbieta Bieńkowska ma bogate doświadczenie w administracji publicznej. W latach 2013-2014 pełniła funkcję wicepremiera i ministra infrastruktury oraz rozwoju w rządzie Donalda Tuska. Później, od 2014 do 2019 roku, była komisarzem UE odpowiedzialnym za rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP. Jej ekspertyza w zakresie rozwoju regionalnego i integracji europejskiej może być kluczowa dla modernizacji ukraińskich kolei, zwłaszcza w obliczu wyzwań wojennych i potrzeby integracji z UE. Eksperci podkreślają, że nominacja takiej postaci jak Bieńkowska wzmacnia relacje polsko-ukraińskie w obszarze transportu i infrastruktury. Koleje Ukraińskie odgrywają strategiczną rolę w logistyce, szczególnie w kontekście eksportu zboża i pomocy humanitarnej.

