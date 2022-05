Sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych Gina Raimondo poinformowała o praktykach, do jakich są zmuszeni Rosjanie na skutek zachodnich sankcji gospodarczych. Okazuje się, że brakuje im części do czołgów, przez co muszą w nich montować kuriozalne zamienniki.

Raimondo wskazywała skutki zaostrzenia przepisów eksportu technologii Stanów Zjednoczonych do Rosji. Jak poinformowała, z uzyskanych danych wynika, że Rosjanie nie mają już wystarczającej ilości części m.in. do czołgów, ale także do innych urządzeń wojskowych.

„Naszym celem było pozbawienie Rosji technologii, co doprowadziłoby do utraty przez nią zdolności do kontynuowania działań zbrojnych. I to jest właśnie dokładnie to, co dzieje się dzisiaj” – podkreśliła.

Rzecznika amerykańskiego departamentu handlu Robyn Patterson opowiedziała z kolei anegdotę o częściach zamiennych, jakie wykorzystują Rosjanie. Usłyszała ją ze strony ukraińskiej, która przejęła dużą liczbę rosyjskich maszyn.

„Gdy rozebrali czołgi najeźdźców, znaleźli części z lodówek i zmywarek. Fragmenty te zdają się zastępować inne, których aktualnie, na skutek nałożonych przez Zachód sankcji, brakuje Rosji” – ujawniła. Wykorzystane przez Rosjan części to tak zwane półprzewodniki. Znajdują zastosowanie w elektronice (złącza prostujące diody, tranzystory, układy scalone itp.).

Źr. Interia