Konrad Muzyka, analityk z firmy Rochan Consulting w rozmowie z Interią odniósł się do niedawnych wypowiedzi rosyjskiego opozycjonisty Jurija Felsztyńskiego. Ostrzegał on, że Rosjanie wykorzystają szantaż nuklearny, aby spróbować wymusić odejście państwa bałtyckich, a może i Polski z NATO.

Przypomnijmy Felsztyński twierdzi, że Rosjanie mają rozmieścić taktyczną broń jądrową na Białorusi i w Donbasie, żeby atakować właśnie stamtąd. W ten sposób rzekomo mieliby próbować obejść ryzyko uderzenia odwetowego ze strony NATO, które potencjalnie zaatakowałoby Białoruś, a nie Rosję.

Konrad Muzyka nie ukrywa, że bardzo źle ocenia tego typu wypowiedzi ze strony Felsztyńskiego. „Dla mnie to bardzo emocjonalne komentarze, analizy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistą oceną sytuacji” – mówi analityk.

Ekspert zaznaczył, że najpewniej Rosjanie od dawna trzymają broń atomową blisko polskich granic. „Broń jądrowa najprawdopodobniej, od lat, jest już w Kaliningradzie i wszyscy eksperci, politycy czy wojskowi o tym wiedzą. To żadna tajemnica. Jeśli chodzi o Białoruś, rozmieszczenie tam broni jądrowej nic dla nas nie zmienia…” – powiedział Muzyka.

Zaleca on spokój. „NATO ma czym odpowiedzieć, też ma broń nuklearną. Dlatego z wojskowego punktu widzenia taki atak nie robi wrażenia. Prawdopodobieństwo rosyjskiego uderzenia z Kaliningradu na Polskę czy kraje bałtyckie jest bardzo niskie. Oceniam je od 0 do 5 proc. Po co Rosjanie mieliby sięgać po broń nuklearną, kiedy są zaangażowani w operację na Ukrainie? Gdyby mieli gdziekolwiek uderzyć to raczej tam, a nie na państwa NATO” – zaznacza.

