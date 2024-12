Szokujące zdarzenie w Warszawie. Dwaj Rosjanie porwali mężczyznę, a następnie bili go i wozili po całej stolicy.

O zdarzeniu poinformował sam zainteresowany, który zgłosił się na policję. Powiedział, że został uprowadzony, okradziony i pobity przez dwóch mężczyzn. Spotkał się z nimi, ponieważ miało dojść do transakcji kupna-sprzedaży papierosów elektronicznych.

Na miejsce przyszło dwóch mężczyzn, którzy wciągnęli go do auta. Następnie jeździli z nim po całej Warszawie. Grożono mu i bito. Uprowadzonego zmuszono również do podawania kodów BLIK, by wypłacać środki pieniężne z bankomatów.

W ciągu kilku dni od zgłoszenia policja ustaliła tożsamość porywaczy. Okazało się, że są to Rosjanie w wieku 30 oraz 25 lat. Są podejrzani o pozbawienie wolności, zmuszanie do określonego zachowania oraz rozbój.

– Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec obu podejrzanych tymczasowego aresztu – podaje telewizja Polsat News. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje warszawska prokuratura.

Przeczytaj również: