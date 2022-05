Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przedstawił najnowszy bilans strat, jakie ponieśli Rosjanie. Zaledwie w ciągu jednej minionej doby, życie straciło aż 200 żołnierzy rosyjskich. Najeźdźcy ponieśli także straty w sprzęcie.

Straty armii rosyjskiej sięgają już ponad 30 tys. żołnierzy, w tym 200 Rosjanie stracili w ciągu minionej doby. Wojska ukraińskie zniszczyły minionej doby m.in. 11 rosyjskich czołgów, po 12 systemów artyleryjskich i transporterów opancerzonych oraz dwa pociski manewrujące.

Czytaj także: Putin chory? W końcu głos zabrał sam Ławrow

Łącznie od początku inwazji Rosjanie ponoszą bezprecedensowe straty. Wynoszą one aż ok 30 350 żołnierzy (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), 1349 czołgów i 3282 transportery opancerzone.

Armia agresora straciła także 643 systemy artyleryjskie, 205 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 93 systemy obrony przeciwlotniczej, 207 samolotów, 174 śmigłowce, 118 pocisków manewrujących i 13 jednostek pływających.

Czytaj także: Ćwiczenia NATO na Bałtyku. Na morze wpłynie prawdziwy gigant

Źr. facebook; interia