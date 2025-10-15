Szwedzkie służby poinformowały, że na Morzu Bałtyckim dostrzeżono rosyjski okręt podwodny. Jednostki morskie i myśliwce podążyły za nim w rutynowej akcji. Według doniesień szwedzkich mediów, to ten sam okręt, z którego kilka dni temu drwił Mark Rutte.

Z komunikatu szwedzkich służb wynika, że rosyjski okręt dostrzeżono w cieśninie Kattegat znajdującą się pomiędzy Danią a Szwecją.

„Szwedzkie myśliwce i okręty wojenne spotkały okręt podwodny już w cieśninie Kattegat i podążają za nim. To rutynowa operacja, prowadzona w ścisłej współpracy z naszymi sojusznikami. Siły Zbrojne mają dobry obraz sytuacyjny naszego najbliższego otoczenia” – napisano w komunikacie.

W mediach pojawiły się sugestie, że prawdopodobnie natrafiono na zagubiony okręt podwodny Noworosyjsk. To o nim sekretarz generalny NATO Mark Rutte mówił niedawno, że „poluje na mechanika”. Z informacji przekazanych przez szwedzką telewizję państwową wynika, że to jednostka z napędem diesel-elektrycznym w kodzie NATO klasy „Kilo”. To ona uległa awarii w Kanale La Manche.

Igår passerade en rysk ubåt in i Östersjön via Stora Bält.

Svenskt stridsflyg och örlogsfartyg mötte ubåten redan i Kattegatt och följer den på sin väg. En rutinverksamhet som sker i nära samverkan med våra allierade.

Försvarsmakten har en god lägesbild av vårt närområde. pic.twitter.com/utHrLcM2yl — Marinen (@Swedish_Navy) October 15, 2025

„Co za zmiana w porównaniu z powieścią Toma Clancy’ego „Polowanie na Czerwony Październik”. Dziś to raczej polowanie na najbliższego mechanika” – drwił szef NATO podczas niedawnej wizyty w Słowenii.

Źr. Polsat News; X