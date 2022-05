Rosyjski opozycjonista Michaił Chodorkowski uczestniczył w VIII Wileńskim Forum Rosji. Polityk po raz kolejny wieszczy koniec rządów Władimira Putina, stwierdzając, że „reżim popełnił dramatyczny błąd atakując Ukrainę”.

Wileńskie Forum Rosji odbywa się za zamkniętymi drzwiami od 2013 roku. Jego organizatorami są litewski MSZ oraz Centrum Studiów Europejskich. W tym roku spotkania poświęcone były rosyjskiej agresji na Ukrainę, a jednym z gości był rosyjski opozycjonista Michaił Chodorkowski.

Podczas konferencji prasowej po zakończeniu forum Chodorkowski wypowiedział się na temat możliwej zmiany ustroju w Rosji. Jego zdaniem, kraj powinien być państwem federalnym z parlamentem jako najwyższym instrumentem władzy. „W Rosji nie powinno być prezydenta, powinien być parlament, a kraj powinien być federalny, z regionami reprezentującymi ośrodki federalne. Tylko wtedy, gdy Rosja zostanie przekształcona w regiony, imperialny zamiar straci swoją moc” – powiedział.

Zdaniem opozycjonisty, Władimir Putin wkrótce straci władzę, a wówczas „setki tysięcy Rosjan powróci do swojej ojczyzny, by ją odmienić”. „Jestem pewien, że nie potrwa to długo, bo reżim popełnił dramatyczny błąd atakując Ukrainę” – stwierdził.

Źr.: Dziennik.pl